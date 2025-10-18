Le finestre rotte e riparate dell’Ucraina

Linkiesta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Periferia di Lviv, Ucraina, esterno giorno. Supermercato della catena Silpo. Fuori, il consueto panorama suburbano a cui i popoli della galassia post sovietica, quella raccontata da Svetlana Aleksievi?, sono abituati: gli edifici squadrati di cemento, a volte ravvivati da un verde urbano pieno di buona volontà come in certi quartieri gentrificati della Polonia, della Germania Est e dei Paesi baltici, a volte lasciati a sé stessi, davanti ai quali sfilano le automobili e i monopattini del XXI secolo. Si aprono le porte scorrevoli del supermercato, e quello che c’è al suo interno è a suo modo sorprendente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

le finestre rotte e riparate dell8217ucraina

© Linkiesta.it - Le finestre rotte (e riparate) dell’Ucraina

Contenuti che potrebbero interessarti

finestre rotte riparate dell8217ucrainaA Lviv la popolazione civile avverte il bisogno forsennato di difendere, assieme alla normalità della vita quotidiana, un amor proprio che impone di rammendare tutto ciò che ... - A Lviv la popolazione civile avverte il bisogno forsennato di difendere, assieme alla normalità della vita quotidiana, un amor proprio che impone di rammendare tutto ciò che l’esercito di Putin sfasci ... linkiesta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Finestre Rotte Riparate Dell8217ucraina