Le difficoltà del lavoro docente CNDDU | ' Serve una riforma'

La tragica morte della prof. Rossana Cerretti a Brescia, trovata senza vita mentre correggeva, riaccende i riflettori sulla dura realtà del lavoro docente. Una professione complessa e usurante, spesso vissuta in solitudine e senza adeguato supporto, che richiede un impegno costante ben oltre l'orario scolastico.Brescia, la morte della professoressa Rossana Cerretti richiama l’attenzione sulla condizione usurante e complessa del lavoro docente: chiesto al Ministro Valditara una riforma profonda e un reale riconoscimento economicoIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa della professoressa Rossana Cerretti, docente di lettere presso il Liceo Copernico di Brescia, trovata senza vita nella sua abitazione mentre stava correggendo i compiti dei suoi studenti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

