le conseguenze del fiscal drag sui redditi

Da un paio di anni sui media si sente parlare di fiscal drag, che tradotto letteralmente sarebbe “trascinamento fiscale”. Come spesso accade, la traduzione letterale non restituisce il reale significato della locuzione. Vediamo allora di cosa si tratta. Il termine indica un fenomeno con effetti molto concreti sui redditi da lavoro. In questi anni, infatti, molti lavoratori hanno pagato imposte maggiori senza che il loro reddito, in termini di potere d’acquisto reale, sia aumentato. Il fenomeno del fiscal drag si verifica in contesti dove si registra un elevato tasso di inflazione. Quando il denaro perde valore, gli aumenti retributivi riconosciuti ai dipendenti possono essere annullati dall’incremento delle imposte dovute allo Stato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

