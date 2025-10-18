Le consegne Amazon arriveranno dall’alto | l’Italia sperimenta una novità assoluta
Il nostro Paese sperimenterà una grande novità sulle consegne Amazon. A breve non troverete più i corrieri pronti a trasportare i vostri pacchi in casa Quante volte, nel corso della giornata, sentite suonare il campanello di casa e alla fatidica domanda: “Chi è?”, sentiamo rispondere dall’altra parte: “Il Corriere”! Ogni giorno centinaia di migliaia di trasportatori, portano nelle case degli italiani i frutti dei loro acquisti online. Pacchi, buste, scatole di ogni genere. Siamo ormai abituati a vedere passare nelle nostre città i furgoncini degli addetti alle consegne. Ma questo tipo di scenario, è ormai destinato a essere modificato. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
