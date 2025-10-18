Le condizioni di Britney Spears sarebbero disperate i suoi figli hanno paura di lei | il racconto shock
Secondo l’ex marito Kevin Federline, Britney Spears sarebbe in grave pericolo e i figli avrebbero paura di lei. Il racconto inquietante scuote il mondo dello spettacolo. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Britney Spears diventa mamma un’altra volta? La rivelazione del tutto inaspettata Le nuove dichiarazioni di Kevin Federline hanno scatenato un’ondata di preoccupazione per le condizioni di Britney Spears. A pochi giorni dall’uscita del suo libro You Thought You Knew, l’ex ballerino e marito della popstar ha lanciato un allarme durissimo: «La situazione di Britney è al limite, temo che possa succedere qualcosa di irreparabile ». 🔗 Leggi su Donnapop.it
