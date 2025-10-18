Le buone pratiche Comuni e Provincia per la sostenibilità

Al Forum in Villa Reale, si è parlato soprattutto di futuro e sostenibilità, con interessanti confronti anche sulle buone pratiche già avviate nella provincia di Monza e Brianza. "L’investimento di 10 milioni di euro su scuole provinciali per l’ efficientamento energetico " è stato il primo annuncio del presidente della Provincia, Luca Santambrogio, che ha ricordato il piano di interventi in corso sugli istituti superiori provinciali. Il progetto, finanziato dal bando regionale Energy4Schools nell’ambito del Pnrr, punta a migliorare le classi energetiche, ridurre consumi e emissioni e potenziare la sicurezza strutturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le buone pratiche. Comuni e Provincia per la sostenibilità

Approfondisci con queste news

Il "Premio alle Buone Pratiche Aziendali": perche’ oltre il prodotto c’e’ di piu’!: Conflavoro Varese e Lombardia, in collaborazione con secsolutionforum, lancia la prima edizione del "Premio alle Buone Pratiche Aziendali". Non un semplice riconoscimento,... #se Vai su Facebook

LATINA - Convegno “Prevenzione del rischio e buone pratiche di protezione civile" Momento di confronto in occasione della Settimana della Protezione Civile sull’importanza del ruolo dei volontari e della prevenzione dei rischi per quanto riguarda l’Antin - X Vai su X

Le buone pratiche. Comuni e Provincia per la sostenibilità - Al Forum in Villa Reale, si è parlato soprattutto di futuro e sostenibilità, con interessanti confronti anche sulle ... Da ilgiorno.it

Rete dei Comuni Sostenibili. Buone pratiche, avanti tutta - Il Comune di San Giuliano Terme ha aderito di recente alla Rete dei Comuni Sostenibili, inserendo anche la sostenibilità nel proprio statuto comunale. Lo riporta lanazione.it

Famiglia: Rosolen, buone pratiche da mettere in rete tra Enti locali - "La collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e con la rete dei Comuni per noi è stata ed è fondamentale. Lo riporta ilgazzettino.it