Le biblioteche che raccolgono codici di leggi da donare ai detenuti

Udinetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 20 e il 24 ottobre sarà possibile donare codici di diritto e di procedura, penale e civile – preferibilmente aggiornati alla riforma Cartabia del 2022 – per metterli a disposizione dei detenuti della casa circondariale di Udine. È un'iniziativa di beneficenza nata dall'Università di Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

