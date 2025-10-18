Le banche lanciano le loro criptovalute Si va sempre più verso un modello finanziario ibrido
Roma, 18 ottobre 2025 – Finanza tradizionale e criptovalute non sono più due mondi distinti: i punti d’incontro stanno aumentando in modo costante. Le maggiori società di gestione patrimoniale stanno lanciando, infatti, nuovi ETF crypto, le banche europee stanno introducendo le proprie stablecoin e l’interesse per gli asset tokenizzati è in crescita esponenziale. Questi sviluppi riflettono un profondo cambiamento nel mercato e l’apertura verso un modello finanziario ibrido in cui i servizi di entrambi i settori sono integrati e accessibili a tutti gli utenti. I giganti tradizionali abbracciano gli asset digitali In Europa, una coalizione di nove banche (tra le quali ING, UniCredit e Banca Sella ) ha unito le forze per lanciare una stablecoin denominata in euro, conforme al regolamento MiCAR. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Stablecoin europea: nove banche lanciano la sfida ai colossi USA dei pagamenti digitali • ING, UniCredit, Banca Sella e altri sette istituti uniscono le forze per creare una stablecoin in euro regolamentata dal MiCAR. L’obiettivo: transazioni istantanee… - X Vai su X
#Progress 2025 torna a Lanciano, dal 23 al 25 ottobre, per parlare di #sociale, #formazione e #lavoro L'Assessore Tiziana Magnacca: E' obiettivo di Regione Abruzzo creare un networking tra scuola, università, ITS e il mondo delle #imprese, in modo da pr - facebook.com Vai su Facebook
Le banche lanciano le loro criptovalute. Si va sempre più verso un modello finanziario ibrido - Gracy Chen, CEO di Bitget spiega l’importanza per i trader di avere un’unica piattaforma per gestire le transazioni ... Scrive quotidiano.net
Banche: consorzio 9 istituti europei per emissione stablecoin in euro - Banca Sella, Ing, Kbc, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, Seb, CaixaBank e ... Segnala ilsole24ore.com
Criptovalute, nove banche europee uniscono le forze per lancio stablecoin in euro - Nove grandi banche europee, fra cui compaiono ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank e Raiffeisen ... Da teleborsa.it