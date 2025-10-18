Le banche lanciano le loro criptovalute Si va sempre più verso un modello finanziario ibrido

Roma, 18 ottobre 2025 – Finanza tradizionale e criptovalute non sono più due mondi distinti: i punti d’incontro stanno aumentando in modo costante. Le maggiori società di gestione patrimoniale stanno lanciando, infatti, nuovi ETF crypto, le banche europee stanno introducendo le proprie stablecoin e l’interesse per gli asset tokenizzati è in crescita esponenziale. Questi sviluppi riflettono un profondo cambiamento nel mercato e l’apertura verso un modello finanziario ibrido in cui i servizi di entrambi i settori sono integrati e accessibili a tutti gli utenti. I giganti tradizionali abbracciano gli asset digitali In Europa, una coalizione di nove banche (tra le quali ING, UniCredit e Banca Sella ) ha unito le forze per lanciare una stablecoin denominata in euro, conforme al regolamento MiCAR. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

