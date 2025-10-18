Le banche hanno riaperto i rubinetti del credito alle imprese

Milano, 18 Ottobre 2025 – Inversione di tendenza per quanto riguarda gli impieghi bancari. Per 28 mesi consecutivi, infatti, abbiamo assistito a una caduta verticale degli impieghi bancari alle imprese, mentre dall’inizio dell’estate c’è stata la tanto attesa inversione di tendenza. Negli ultimi quattro mesi (giugno settembre), i prestiti sono tornati ad aumentare e, rispetto all’inizio di quest’anno, lo stock erogato alle attività economiche è cresciuto di quasi 5,5 miliardi di euro, raggiungendo in termini complessivi la quota di 647 miliardi; ben 5,5 miliardi in più del dato riferito al 31 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le banche hanno riaperto i rubinetti del credito alle imprese

