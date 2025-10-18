Le aziende del mobile comasche che costruiscono e donano arredi alle famiglie alluvionate

Dopo l’alluvione del 22 settembre, che ha travolto case, strade e vite nella zona di Mariano Comense, qualcosa di importante si è mosso. Non solo il fango, ma la solidarietà. Quella concreta, fatta di mani che aiutano e di aziende che scelgono di restituire dignità a chi ha perso tutto.Cucine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

