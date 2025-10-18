Le aziende agricole parlano al femminile
Nel Maceratese le donne impegnate nel settore dell’agricoltura fanno sorridere questo comparto dell’imprenditoria. Secondo i dati Coldiretti, infatti, sono 1.668 le aziende femminili attive, oltre il 22% del totale provinciale, una percentuale superiore alla media regionale che si ferma al 18%. Numeri che raccontano non solo presenza, ma innovazione e capacità di adattamento in un territorio spesso caratterizzato da aree interne e difficoltà infrastrutturali. Le Marche si confermano così tra le regioni italiane più all’avanguardia nel settore, dove oltre un’azienda agricola su quattro ha una guida al femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
