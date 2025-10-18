Le aree interne tornino al centro | l’appello della Cisl Salerno ai candidati delle prossime elezioni regionali
Governance partecipata, valorizzazione delle potenzialità territoriali e centralità del lavoro come fondamento di una società equa, inclusiva e sostenibile. Su questi principi la Cisl Campania ha recentemente presentato Manifesto in 10 punti rivolto ai candidati e alle forze politiche in vista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
