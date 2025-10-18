Le aree interne tornino al centro | l’appello della Cisl Salerno ai candidati delle prossime elezioni regionali

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Governance partecipata, valorizzazione delle potenzialità territoriali e centralità del lavoro come fondamento di una società equa, inclusiva e sostenibile. Su questi principi la Cisl Campania ha recentemente presentato Manifesto in 10 punti rivolto ai candidati e alle forze politiche in vista. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

aree interne tornino centroCisl Salerno: le aree interne tornino al centro, appello ai candidati - L'articolo Cisl Salerno: le aree interne tornino al centro, appello ai candidati proviene da OttoPagine. Riporta msn.com

aree interne tornino centroAree interne, la sfida è fermare lo spopolamento - "Per contrastare lo spopolamento, la sfida delle sfide per l'Umbria, non esiste una ricetta unica: servono politiche sartoriali, cucite su misura per ogni territorio": la presidente della Regione Umbr ... Si legge su ansa.it

aree interne tornino centroAree interne: quale futuro?, il Meic chiama alla riflessione - E’ l’incontro promosso dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale in programma sabato 25 ottobre, dalle ore 9,30 alle 12,30, ... Come scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Aree Interne Tornino Centro