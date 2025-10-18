Le ali della poesia oltre i confini | Poetry for Gaza alla Casina Vanvitelliana
La poesia come ponte, la parola come gesto di resistenza e solidarietà. Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 18.30, la Casina Vanvitelliana di Bacoli ospiterà l'evento "Poetry for Gaza – Solidariety", un reading dedicato alla poesia palestinese, promosso dal Collettivo Anthos con il patrocinio del Comune di Bacoli. L'incontro, dal titolo evocativo "Le ali, la
