le 5 migliori sartorie su misura per uomo a bologna

Bologna vanta una tradizione sartoriale di altissimo livello, con atelier che fondono arte, artigianalità e grande attenzione al dettaglio. Ecco una selezione delle 5 migliori sartorie su misura per uomo della città, ideali per chi cerca eleganza, personalizzazione e materiali pregiati. 1. Iezzi SartoriaStorica realtà bolognese attiva dal 1947, la Sartoria Iezzi è sinonimo di eleganza su misura e grande attenzione alla qualità. Offre consulenza personalizzata, una ricca selezione di tessuti, lavorazioni sartoriali di alto livello e servizi esclusivi come la rimessa abiti e la consegna a domicilio. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

