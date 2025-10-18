Lazio Juventus Women streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la prossima sfida delle bianconere di Canzi

, valida per la 3ª giornata di Serie A. Archiviata la delusione europea, è tempo di rituffarsi sul campionato con un unico obiettivo: vincere. La Juventus Women, dopo un avvio di stagione a dir poco complicato in Serie A, cerca il suo primo successo stagionale nella difficile trasferta contro la Lazio. L’appuntamento è per domani, domenica 19 ottobre, alle ore 15:30, per la terza giornata di campionato. Obiettivo riscatto dopo un avvio negativo. Per le campionesse d’Italia in carica, la partita assume un’importanza capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juventus Women streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la prossima sfida delle bianconere di Canzi

Altre letture consigliate

Domenica 19 ottobre 2025 la Juventus sfiderà nella Serie A Women 2025/2026 la Lazio. Le bianconere sfideranno la squadra biancoceleste in trasferta, nel match valido per la terza giornata di campionato: fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 15:30. - facebook.com Vai su Facebook

@SerieA Juventus Le info sui biglietti https://sslazio.it/it/news/biglietteria/serie-a-enilive-or-lazio-juventus-la-vendita-dei-tagliandi-b… #LazioJuventus #AvantiLazio - X Vai su X

Lazio-Juventus Women, ecco dove sarà visibile il match - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile la gara tre la Lazio e le Women valida per la terza giornata di Serie A: "Domenica 19 ... tuttojuve.com scrive

Serie A, Como-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv - La Juventus di Igor Tudor scenderà in campo a Como per il lunch match della 7ª giornata di Serie A, mentre nel pomeriggio tocc ... Segnala today.it

Lazio-Juventus (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tv - Lo stadio Mirko Fersini di Formello sarà sede del match tra Lazio Femminile e Juventus Femminile, valido per la terza giornata della Serie A Women. Lo riporta msn.com