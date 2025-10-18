L' avvocato Stefano Pio Foglia eletto delegato all' Organismo Congressuale Forense
L'avvocato Stefano Pio Foglia è stato eletto come delegato all'Organismo Congressuale Forense. Lo annuncia l'Ordine degli Avvocati di Foggia, che esprime “enorme soddisfazione per l’unanime consenso espresso dai propri delegati in favore del proprio candidato. Tale successo non può che essere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
