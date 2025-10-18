Treviso, 18 ott. - (Adnkronos) - "Io ho cominciato a occuparmi dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre imprese, dal punto di vista lavorativo e organizzativo nel 1962, parliamo di 60 anni fa ed era un altro millennio, un altro mondo: era il periodo del boom e credevamo tutti, non solo chi era operativo, ma anche gli intellettuali, che il progresso sarebbe continuato senza fine, in modo lineare. Questa era un'idea che ci siamo tirati dietro per molto tempo, anche in questi ultimi periodi in cui, invece, la crescita è diventata stagnante. Il cambiamento c'è sempre stato, ma è così veloce che adesso facciamo fatica a starci dietro, lo dicevamo già nel 1990. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Treu: "Cambiamento c'è sempre stato ma non riusciamo a controllare IA"