Lavoro per i giovani e arrotondamento della pensione per gli anziani Il nuovo welfare criminale a Roma

Minorenni, giovani disoccupati e pensionati che faticano ad arrivare a fine mese. Sono sempre più spesso loro gli insospettabili arruolati dalle bande di spacciatori della capitale. Gruppi legati al narcotraffico che si sostituiscono allo Stato, promettendo un “lavoro” a chi è in difficoltà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

