Lavoro nel turismo 240 mila assunzioni previste tra ottobre e dicembre 2025
Secondo gli ultimi dati del Bollettino Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, tra ottobre e dicembre 2025 sono previste 240 mila nuove assunzioni nel comparto turismo, di cui 86 mila solo nel mese di ottobre. Numeri che confermano il settore come principale motore occupazionale del Paese. Come il turismo traina l’occupazione in Italia. Il turismo in Italia rappresenta una filiera che incide per oltre il 13% sul PIl nazionale e dà lavoro a milioni di persone, direttamente o indirettamente. Le stime più recenti evidenziano una stagionalità sempre più ampia, con visite e arrivi di visitatori che non si concentrano più solo nei mesi estivi, ma si distribuiscono su tutto l’anno grazie al crescente peso del turismo urbano, culturale, enogastronomico e dei borghi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
