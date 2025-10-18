Lavoro ed economia secondo il report Inps in Calabria situazione delicata ma in evoluzione

Reggiotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’istituto ha presentato il rendiconto 2024, secondo i dati in Calabria aumenta il Pil e diminuisce la disoccupazione, ma resta altissima la migrazione e cala la qualità del lavoro.Alla presentazione del Rendiconto sociale dell'Inps Calabria, insieme al direttore regionale Inps Calabria, Giuseppe. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

