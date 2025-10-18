Lavori in corso per recuperare caricatore precipitato dalla ferrovia Disagi al traffico sulla Sp72

Sabato di annunciati disagi alla viabilità a Mandello del Lario con code lungo la Sp72 fino alla vicina Abbadia. Il motivo? Il senso alternato in zona rotonda Guzzi dopo che un imprevisto incidente di lavoro ha reso necessario l'intervento dell'autogru dietro l'Eurospin: tra sabato e domenica è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sono in corso i lavori di asfaltatura di via dei Colombini nel centro di Capannori. Per rendere il transito dei mezzi più agevole e sicuro vengono asfaltati ampi tratti più usurati di questa viabilità. I lavori di asfaltatura, che si concluderanno nel corso della prossim - facebook.com Vai su Facebook

Lavori in corso per recuperare caricatore precipitato dalla ferrovia. Disagi al traffico sulla Sp72 - Per chi sale da Abbadia si procede lungo la Sp72 ma con un senso unico alternato regolato da semaforo, per chi scende da Lierna e Mandello verso Lecco, c'è una deviazione verso la zona lago. Segnala leccotoday.it

Corso Europa, al via i lavori: scattano deviazioni e sensi unici - Sono ripresi i lavori lungo corso Europa: dopo oltre un anno di stop per problematiche insorte con la precedente impresa, ecco che nei giorni scorsi il cantiere è stato riattivato. Riporta bergamonews.it

Lavori in corso sulla Flaminia: "Pericoli e disagi a Strettura" - A lanciare il grido d’allarme per ripristinare gli standard di sicurezza stradale nella frazione di Strettura è Forza Italia ... Lo riporta lanazione.it