Lavori di pavimentazione per il nuovo parcheggio

C'è bisogno di parcheggi a ridosso di Piazza Garibaldi e, più in generale, del centro città. Essendo ancora impraticabile l'area dell'ex Serafini dove sono in corso lavori di riqualificazione (con la creazione di una sorta di anfiteatro per eventi) e per la vasca di laminazione (funzionale alla posa in opera delle scogliere emerse), l'amministrazione comunale era già corsa ai ripari, sfruttando un'area verde all'inizio del lungomare Faleria, attigua all'ex Fim. Per fare sì che la sosta potesse essere agevole anche in caso di maltempo, nei giorni scorsi, in questa area parcheggio di circa 2500 mq sono iniziati i lavori di pavimentazione che consentiranno di ottenere 90 posti auto.

