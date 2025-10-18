Lavori a Mariconda | disagi sulla Tangenziale dal 20 ottobre

Disagi sulla Tangenziale di Salerno per l'ultima fase dell’intervento di manutenzione programmata sul ponte di sovrappasso allo svincolo di Mariconda, al km 60,100: a partire da lunedì 20 ottobre, sono in programma limitazioni alla circolazione. Nel dettaglio, tali attività – che termineranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

lavori mariconda disagi tangenzialeLavori e disagi alla circolazione sulla tangenziale di Salerno - Nel dettaglio, tali attività – che termineranno entro il mese di dicembre – consisteranno nella sostituzione della barriera spartitraffico centrale, compreso il cordolo, nella nuova pavimentazione e ... Lo riporta infocilento.it

