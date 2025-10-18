Lavori a Mariconda | disagi sulla Tangenziale dal 20 ottobre
Disagi sulla Tangenziale di Salerno per l'ultima fase dell’intervento di manutenzione programmata sul ponte di sovrappasso allo svincolo di Mariconda, al km 60,100: a partire da lunedì 20 ottobre, sono in programma limitazioni alla circolazione. Nel dettaglio, tali attività – che termineranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
LAVORI MANUTENZIONE SOVRAPPASSO MARICONDA, LIMITAZIONI AL TRAFFICO SULLA TAGENZIALE DI SALERNO Per l’esecuzione dell’ultima fase dell’intervento di manutenzione programmata sul ponte di sovrappasso allo svincolo di Mariconda, al - X Vai su X
Tangenziale Salerno, lavori al ponte di Mariconda: da lunedì scattano le limitazioni al traffico - facebook.com Vai su Facebook
Lavori e disagi alla circolazione sulla tangenziale di Salerno - Nel dettaglio, tali attività – che termineranno entro il mese di dicembre – consisteranno nella sostituzione della barriera spartitraffico centrale, compreso il cordolo, nella nuova pavimentazione e ... Lo riporta infocilento.it