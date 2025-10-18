L' autostrada A4 chiude per il Bomba-day Cos' è e cosa sapere prima di mettersi in viaggio
Bomba Day in programma a Verona per la giornata di domani, domenica 19 ottobre: l'intervento straordinario si rende necessario per effettuare le operazioni di bonifica dell'area sud della città scaligera dopo il rinvenimento di un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale. La bomba è stata ritrovata durante i lavori in fase di realizzazione in un cantiere sito in via Apollo, a breve distanza, peraltro, dal casello dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Nell'organizzazione dell'evento, le autorità hanno scelto di delimitare una "Zona Rossa" dalla quale chiunque dovrà stare a distanza, essendo vietato sostare e transitare anche a piedi in un raggio di 755 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
