L’automotive affonda? Buttati in mare Una storia di innovazione
La profonda crisi dell'automotive, per alcuni, può diventare la via per una nuova frontiera di sviluppo. E' il caso della Geico spa di Cinisello Balsamo,.
ITALDESIGN: LA GIUNTA SI GIRA DALL'ALTRA PARTE MENTRE L'AUTOMOTIVE PIEMONTESE AFFONDA Sempre più reale l'incubo che denunciamo da mesi: Italdesign, storica eccellenza dell'automotive nata a Moncalieri nel 1968, rischia di pass
Ferrari, il giorno dell'elettrica affonda in Borsa: -16%. Gli investitori non credono al piano 2030
L'automotive affonda? Buttati in mare. Una storia di innovazione - "Abbiamo notato un mondo dei cavi marini, nell'area dell'offshore sottomarino stranamente trascurato dall'industria.