Lautaro Inter il Toro di rincorsa verso la Roma | c’è un precedente che lascia ben sperare

Inter News 24 Lautaro Inter, il Toro di rincorsa verso la Roma: c’è un precedente che lo riguarda che lascia ben sperare i nerazzurri. Un grande dubbio attanaglia la mente di Cristian Chivu alla vigilia della supersfida dell’Olimpico. Per la partita contro la Roma di questa sera (ore 20:45), il tecnico nerazzurro deve sciogliere il rebus legato all’attacco, chiamato a scardinare la miglior difesa d’Europa in una missione tutt’altro che semplice. Con tre attaccanti a disposizione che scalpitano per due maglie, la decisione finale arriverà solo all’ultimo. Lautaro non si tocca: vuole esserci. Nonostante il lungo viaggio intercontinentale e il rientro a Milano solo a ridosso del match, Lautaro Martínez vuole esserci dal primo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro di rincorsa verso la Roma: c’è un precedente che lascia ben sperare

