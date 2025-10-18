Laura Castelli difende Meloni | Landini fa propaganda in vista delle Politiche
Non si placano le polemiche per le parole che il segretario della Cgil Maurizio Landini ha riservato al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In queste ore, infatti, è diventato virale un video postato dall'ex parlamentare M5S Laura Castelli, già viceministro all'Economia sotto i due governi Conte e oggi presidente di Sud chiama Nord, partito che in queste elezioni Regionali corre insieme al centrodestra. "Riflettevo sulle dichiarazioni di Landini che, praticamente, senza troppi giri di parole, dice che la Meloni è una prostituta", dice Castelli riferendosi all'appellativo " cortigiana " usato dal segretario della Cgil nel corso della trasmissione Di martedì condotta su La7 da Giovanni Floris. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
