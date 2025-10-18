L a prima cosa che colpisce in Emma Stone? La pelle nivea (“Quasi senza pigmento” osserva lei). Quando era un’insicura ragazza dell’Arizona, attrice alle prime armi sbarcata nell’assolata Los Angeles, quel biancore rappresentava un complesso contro cui reagire a colpi di abbronzante spray, con esiti in qualche caso esilaranti. Ma l’età dell’incertezza è superata ormai da tempo: oggi, a 36 anni, non è “soltanto” una star premiata con due Oscar, è assai di più. Produce serie e film di qualità (assieme al marito, il comico e regista Dave McCary) e per sé privilegia ruoli temerari. Venezia, ossessioni e complotti in “Bugonia” di Lanthimos con Emma Stone X Leggi anche › Emma Stone: «La vera gentilezza è l’onestà» «Sono attratta da materiali che pongono domande, piuttosto che offrire risposte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice due volte Premio Oscar è al cinema con "Eddington" di Ari Aster e presto con "Bugonia" Yorgos Lanthimos. «Il pensiero critico è la risorsa più preziosa», sostiene.