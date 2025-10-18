L' attentato a Sigfrido Ranucci Sono in gioco la libertà e i valori della democrazia

Quindici anni fa quando ero nel consiglio di amministrazione della Rai, mi toccò di difendere strenuamente Milena Gabanelli. Per un cavillo giuslavoristico era stato deciso di non rinnovarle il contratto. Codici e norme non c'entravano nulla, si voleva soltanto decretare la morte di Report. Il secondo passo, infatti, sarebbe stato: senza la Gabanelli il programma non ha più senso.

