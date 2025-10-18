Latina Arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di corruzione il Consigliere regionale Enrico Tiero FdI

Cronache Cittadine LATINA – È stato arrestato nella mattinata di oggi, 18 Ottobre, il consigliere regionale Enrico Tiero, indagato per corruzione. Il L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

latina arrestato dalla guardia di finanza con l8217accusa di corruzione il consigliere regionale enrico tiero fdi

© Cronachecittadine.it - Latina. Arrestato dalla Guardia di Finanza, con l’accusa di corruzione, il Consigliere regionale Enrico Tiero (FdI)

