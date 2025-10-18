Latina Arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di corruzione il Consigliere regionale Enrico Tiero FdI
Cronache Cittadine LATINA – È stato arrestato nella mattinata di oggi, 18 Ottobre, il consigliere regionale Enrico Tiero, indagato per corruzione. Il L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Ora si trova ai domiciliari. Per la procura di Latina il consigliere, "avvalendosi delle proprie funzioni, avrebbe agevolato le attività e - facebook.com Vai su Facebook
Tiero, il Tribunale di Latina dispone gli arresti domiciliari - Arrestato il consigliere regionale Enrico Tiero nell’ambito di un’inchiesta per corruzione: la Procura contesta agevolazioni a imprenditori e una somma di 6. Riporta latinaquotidiano.it
Arrestato per corruzione un consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia - Enrico Tiero ai domiciliari per corruzione: "Avrebbe agevolato le attività e gli interessi di alcuni imprenditori" ... Secondo msn.com
Arrestato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero: è accusato di corruzione - Sottoposto a interrogatorio giovedì nell’ambito dell’inchiesta per corruzione della procura di Latina, si ... Secondo fanpage.it