L’Atalanta riceve la Lazio Juric | Non firmo per un pareggio
Bergamo, 18 ottobre 2025 – L’ Atalanta vuole festeggiare il suo compleanno numero 118 con un successo casalingo domani pomeriggio alle 18 alla New Balance Arena contro una Lazi o in piena emergenza infortuni. Dea ancora imbattuta in campionato con due vittorie e quattro pareggi, intenzionata a proseguire la striscia positiva contro i biancocelesti, vincitori ad aprile a Bergamo nell’ultimo scontro diretto. Nerazzurri che ritrovano tra i convocati Scamacca, oltre a Scalvini e Zalewsk i, ma non avranno ancora Bellanova, Kolasinac e Kossounou. “Abbiamo ancora tanti infortunati. Non abbiamo Bellanova, Kossounou e Kolasinac. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
