Nel corso di Salite sulla giostra su Stile Tv è intervenuto l’assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza facendo il punto anche sui lavori per il Maradona e il progetto De Laurentiis di un nuovo stadio Concentrarsi sul Maradona per gli Europei? «Tutti vogliono Napoli, la capitale del Sud, agli Europei. Noi puntiamo su quello che abbiamo, è chiaro, da molti mesi stiamo lavorando per questo progetto per riqualificare il Maradona. Abbiamo anche sempre detto se l’Uefa ci garantisce che un altro stadio a Napoli ha i requisti. figuriamoci saremmo anche favorevoli, ma qualcuno dovrebbe darci garanzie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L'assessore Cosenza: «Ci sono criticità tecniche sul progetto di De Laurentiis, noi andiamo avanti sul Maradona»