Il sogno di don Ernesto Ricci cresce ancora, il viaggio di un sacerdote sognatore che ha saputo prevedere il futuro raddoppia e diventa sempre più significativo in città. La scuola di formazione professionale che don Ernesto ha voluto nel 1946 per dare una possibilità ai giovani, in un tempo ferito dalla guerra, poi rilanciata da Madre Speranza, fondatrice dell’ordine dei Figli dell’Amore Misericordioso, ha avuto dalla Giunta comunale il permesso per effettuare lavori importanti a Santa Petronilla, sui terreni di proprietà della Fondazione centro formazione professionale Artigianelli Opera don Ernesto Ricci, per raddoppiare spazi e laboratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Artigianelli raddoppia: "Nuovi spazi e laboratori"