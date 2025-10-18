L’arte ’spietata’ di Battaglia Dalla mafia alle feste dei ricchi | la carriera della fotografa per la prima volta in 200 scatti
Se ha fatto arte, non l’ha fatto apposta, Letizia Battaglia, la fotoreporter siciliana scomparsa nel 2022, alla quale è dedicata una vasta mostra fotografica che prende il via oggi negli spazi dei Musei San Domenico di Forlì. Di arte, infatti, lei non voleva parlare a proposito dei suoi scatti, ma solo di "un lavoro, duro, anche spietato": quello della cronaca. Battaglia comincia a fotografare più che trentenne, per il quotidiano palermitano L’Ora, per poi trasferirsi brevemente a Milano, un anno o poco più, prima di tornare nella sua città. E lì continuò a immortalare di tutto: "processioni, partite di calcio, feste dei ricchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
