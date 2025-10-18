L’Arma dei Carabinieri di Modena ringrazia la cittadinanza per la vicinanza dopo la tragedia di Castel d’Azzano
Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, a nome di tutti i militari dell’Arma, desidera esprimere il più sentito ringraziamento alla cittadinanza per i sinceri gesti di vicinanza dimostrati nei confronti dell’Arma, in occasione del tragico evento che ha visto la perdita di tre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mi stringo all’Arma dei Carabinieri e al dolore delle famiglie di questi militari, con la speranza che i responsabili paghino con la pena dell’ergastolo. #esplosionecascina #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Il sentito omaggio dell’Arma dei Carabinieri a Marco, Valerio e Davide: i tre carabinieri caduti oggi nell’adempimento del dovere. Rinnovo il mio cordoglio e il mio abbraccio ai loro cari e a tutta la grande famiglia dell’Arma. Dietro ogni uomo e donna in divisa ci - X Vai su X
Luongo ringrazia carabinieri radiomobile e compagnia Casilina - Al termine di un'intensa giornata istituzionale trascorsa in Piemonte, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. ansa.it scrive
Roma, il Comandante dei Carabinieri Luongo incontra e ringrazia la Radiomobile e la compagnia Casilina: «Gesto di convinta riconoscenza» - Al termine di un’intensa giornata istituzionale trascorsa in Piemonte, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Segnala ilmessaggero.it