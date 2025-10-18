L’Arma dei Carabinieri di Modena ringrazia la cittadinanza per la vicinanza dopo la tragedia di Castel d’Azzano

Modenatoday.it | 18 ott 2025

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, a nome di tutti i militari dell’Arma, desidera esprimere il più sentito ringraziamento alla cittadinanza per i sinceri gesti di vicinanza dimostrati nei confronti dell’Arma, in occasione del tragico evento che ha visto la perdita di tre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

