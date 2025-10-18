L’Arengario è diventato un ristorante per i più bisognosi assieme allo chef Butticè
In occasione della Giornata mondiale di lotta contro la povertà, l’Arengario di Monza si è trasformato in un ristorante riservato ai più bisognosi: nel corso di ieri sera, venerdì 17 ottobre, lo chef Vincenzo Butticè uno degli cuochi più amati e rinomati della città ha infatti dato vita a un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Tavolata Solidale, sotto i portici dell’Arengario Il 17 ottobre, dalle 19:00, celebriamo insieme la Giornata Mondiale di Lotta contro la Povertà con un grande momento di comunità: la Tavolata Solidale. Una serata di solidarietà, in cui la condivisione di una pi - facebook.com Vai su Facebook