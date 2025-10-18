L’Arengario è diventato un ristorante per i più bisognosi assieme allo chef Butticè

Monzatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale di lotta contro la povertà, l’Arengario di Monza si è trasformato in un ristorante riservato ai più bisognosi: nel corso di ieri sera, venerdì 17 ottobre, lo chef Vincenzo Butticè uno degli cuochi più amati e rinomati della città ha infatti dato vita a un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: L8217arengario 232 Diventato Ristorante