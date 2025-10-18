L’Architettura dell’Orrore e il Vuoto della Legge | Anatomia di un Femminicidio Sventato
Un piano agghiacciante, scoperto quasi per caso, che ha portato a un arresto, a una perquisizione e persino a una confessione. L’uomo ha ammesso tutto. Ma il 9 gennaio 2024, il Tribunale di Roma ha scritto un epilogo che suona come uno schiaffo alla vittima e al senso comune: l’accusa di tentate lesioni è stata archiviata. Il motivo, cristallizzato in un burocratese legale che gela il sangue, è la mancanza di “gravità indiziaria”. In altre parole, nonostante l’intenzione, il pagamento e la confessione, per la giustizia italiana l’uomo non ci aveva ancora “provato” abbastanza. Questa vicenda, emersa con fragore nelle cronache nazionali tra febbraio e marzo 2021, non è solo la storia di un crimine sventato. 🔗 Leggi su Citypescara.com
