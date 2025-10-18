"Pietrasanta è magica". Sintetizza così l’architetto Tiziano Lera, progettista, star dell’eco sostenibilità (o bio architettura che dir si voglia) ed appassionato d’arte. Che rilancia un vibrante invito: "Il Rinascimento deve essere un percorso continuo, per questo i ragazzi devono venire guidati continuamente alla scoperta della propria identità locale". "Nel mio lavoro mi sento un artigiano – sottolinea – perchè sono cresciuto nella fonderia di famiglia a Pietrasanta e ho sempre guardato con estasi la bellezza del bronzo che qui prende forma, ma anche del mosaico, dell’intarsio, del ferro, della ceramica e terracotta fino al legno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’architetto Lera e l’identità : "Questo posto ha una magia unica"