L’arancina spodesta lo stufato Festa siciliana | ospite Sperandeo

L’assessore Pellegrini lo aveva preannunciato. "Quest’anno non ci sarà il My Stufato, ma abbiamo in mente, con la Pro Loco, di organizzare altre iniziative in questo periodo". E’ di queste ultimissime ore il lancio di un evento in programma dal 24 al 26 ottobre. I nostalgici dello stufato alla sangiovannese si potranno consolare con i prodotti tipici di una terra straordinaria, grazie alla Festa Siciliana, una ventata di calore e tradizione che avrà come protagonisti i profumi, i sapori e il folclore dell’isola. L’evento, a ingresso libero, si svolgerà tra Piazza Masaccio e Piazza Cavour e sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 24, con stand gastronomici attivi a pranzo e a cena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

