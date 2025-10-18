Lapadula illude lo Spezia la doppietta di Frabotta regala i tre punti al Cesena
Tre punti fondamentali per il Cesena che batte 2-1 lo Spezia a domicilio: succede tutto nel primo tempo, prima il gol di Lapadula, poi la doppietta di Frabotta. I bianconeri inguaiano i liguri e soprattutto il tecnico D'Angelo che rischia la panchina, ma soprattutto tornano alla vittoria dopo due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
