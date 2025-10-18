L’anticiclone è in fase di declino le previsioni meteo | arriva la pioggia

L’anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di lunedì raggiungerà l’Emilia Romagna. Ad annunciare il cambiamento delle condizioni atmosferiche è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. “La nuvolosità aumenterà progressivamente e nel corso della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it