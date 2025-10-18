L’Anmi di Fano salpa verso Ancona | alla Darsena la storia dell’Arsenale Dorico
Fano (Pesaro e Urbino) sabato 18 ottobre 2025 - Il Gruppo di Fano dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia continua a navigare nel successo del suo ciclo di conferenze, che negli ultimi mesi ha saputo intrecciare storia, ingegneria e memoria marinara. Dopo gli incontri dedicati al sommergibile affondato e al visionario progetto del ponte “archimedeo” sullo Stretto di Messina ideato alla Snamprogetti, questa volta l'attenzione si sposta su Ancona, con un viaggio nella storia dell'Arsenale Dorico e delle sue prestigiose navi militari. L'appuntamento, in programma sabato 18 ottobre alle 18 alla Darsena Borghese, vedrà protagonista il generale Augusto Staccioli, relatore di una conferenza che ripercorrerà le vicende del cantiere anconetano dai tempi di Traiano fino alle moderne costruzioni navali da crociera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
