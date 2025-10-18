La prima trasferta della stagione 2025-26 del campionato di serie B1 femminile, oggi alle 18, porterà l’ Elettromeccanica Angelini Cesena in Toscana sul campo di Scandicci. Dopo la sconfitta al tiebreak nella gara inaugurale contro Campagnola, la formazione di coach Lucchi è determinata a conquistare i primi punti stagionali: allo stesso modo, le toscane cercheranno il riscatto dopo la sconfitta per 1-3 contro San Giorgio Piacentino. A fare il punto è Irene Caniato: "Domenica scorsa, alla prima di campionato, abbiamo dovuto affrontare diversi cambiamenti nel nostro assetto. Le emiliane, molto agguerrite e ben organizzate, ci hanno messo in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini vuole rifarsi: "Trasferta importante"