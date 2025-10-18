Landini dà alla Meloni della cortigiana | il teatrino delle parole; l’Italia si indigna per la verità non per la sudditanza

Dietro le polemiche sul termine “cortigiana”, si nasconde l’imbarazzo di una nazione inginocchiata agli USA Fino a ieri, pochi in Italia conoscevano davvero il significato della parola “cortigiana”. Persino la presidente del Consiglio ha dovuto cercarne il significato online prima di indignar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Landini dà alla Meloni della cortigiana: il teatrino delle parole; l’Italia si indigna per la verità, non per la sudditanza

