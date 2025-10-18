L’analisi di Vespa Trump e la sfida Ucraina Può imporsi come a Gaza

Un alto funzionario dell’Unione Europea ha detto ieri che Trump è stato tradito da Putin dopo la trionfale accoglienza che a Ferragosto gli ha riservato in Alaska. La domanda è se anche stavolta il presidente degli Stati Uniti sia disposto a farsi imbrogliare. Putin è un negoziatore di eccezionale abilità. Sta massacrando l’ Ucraina puntando soprattutto alle centrali elettriche per lasciarne gli abitanti al freddo nell’inverno in arrivo. Non si cura se di tanto in tanto ci sono vittime civili e va avanti tentando di conquistare territori pur non guadagnando da mesi spazi significativi. Teme moltissimo i missili Tomahawk che Zelensky stava per ottenere da Trump (glielo ha confermato lo stesso presidente americano) e appena sentito puzza di bruciato ha riaperto il forno negoziale ottenendo dal presidente americano l’impegno ad un incontro a Budapest, dove gioca in casa perché Orban è il leader europeo meglio disposto nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

