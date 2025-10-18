Lampedusa migranti dispersi | si cercano alcuni bambini

Nuova tragedia al largo di Lampedusa dove attualmente le ong sono al lavoro per la ricerca di alcuni bambini migranti dispersi. Mentre una donna incinta è morta a seguito del lungo viaggio affrontato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lampedusa, migranti dispersi: si cercano alcuni bambini

