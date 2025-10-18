Lampedusa migranti dispersi | si cercano alcuni bambini

Ildifforme.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova tragedia al largo di Lampedusa dove attualmente le ong sono al lavoro per la ricerca di alcuni bambini migranti dispersi. Mentre una donna incinta è morta a seguito del lungo viaggio affrontato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

lampedusa migranti dispersi si cercano alcuni bambini

© Ildifforme.it - Lampedusa, migranti dispersi: si cercano alcuni bambini

Naufragio al largo di Lampedusa, Unicef: "Morta una donna incinta e dispersi diversi bambini" - L'imbarcazione, con a bordo 35 persone partite dalla Libia, si è capovolta e per molti non c'è stato scampo

Si capovolge un barcone, un morto, si cercano i dispersi - Un barcone con a bordo una trentina di migranti si è capovolto in zona Sar maltese.

Barcone con circa 30 migranti si rovescia a 50 miglia da Lampedusa: 11 salvati, una vittima e una ventina di dispersi - Un barcone con circa trenta migranti a bordo si è rovesciato nell'area di responsabilità SAR di Malta.

