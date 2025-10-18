L' amarcord di Pasquale Marino doppio ex | Catania e Salerno meritano la promozione
Negli ingressi tra la curva Sud e la tribuna laterale B dello stadio Massimino, c'è un murales che ritrae Pasquale Marino. “E' la dimostrazione del rapporto forte che mi lega alla città”, dice l'ex tecnico che ha guidato i rossazzurri tra il 2005 e il 2007. Adesso dice di fare il nonno a tempo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Spezia-Salernitana, amarcord Marino: la sfida con il suo passato - Dal golfo dei poeti, dove ritornerà da allenatore della Salernitana e da avversario, il primo maggio, si congedò nel 2018- Secondo ilmattino.it