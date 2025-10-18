Sito inglese: L’allenatore del Fulham Marco Silva ha rivelato la sua preoccupazione per il difensore Joachim Andersen dopo che il danese si è infortunato contro l’Arsenal. Andersen è uscito zoppicando dalla sconfitta per 1-0 insieme al capitano Tom Cairney, caduto un paio di volte per i White – con gli infortuni che cominciavano ad accumularsi per Silva. Parlando dopo la partita, a Silva è stato chiesto dello stato delle sue due stelle e ha rivelato cosa è successo esattamente per costringerli entrambi a lasciare il gioco. Potrebbe piacerti Marco Silva spiega gli infortuni del Fulham. Marco Silva era preoccupato per due delle sue stelle (Credito immagine: BEN STANSALLAFP tramite Getty Images) “Abbiamo alcuni infortuni adesso”, ha detto Silva dopo la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’allenatore del Fulham Marco Silva rivela l’infortunio di Joachim Andersen