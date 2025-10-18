L' allenatore con 40 anni di carriera che ha lanciato Di Mariano | Era un piccolo Kakà ora ha ritrovato il suo ruolo

“Gli urlavo dalla panchina ‘Volata, Francesco! Volata, Francesco!’. Era una specie di gergo fra noi due, lui capiva e partiva in dribbling dalla metà campo per puntare la porta e spesso concludere in gol, come se fosse un piccolo Kakà". Mister Giuseppe De Domenico, 71 anni, di cui 40 a sfornare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

