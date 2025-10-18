L’allarme di Anaste | È crisi di personale

Qualità, innovazione e sostenibilità nei servizi dedicati alla terza età. Perché se è vero che la vita si allunga, è altrettanto vero che aumentano le fragilità, gli anziani sempre più spesso sono da soli e non in grado di farsi carico dell’assistenza. È la fotografia emersa durante la presentazione del bilancio sociale 2024 di Anaste Emilia-Romagna, arrivato alla dodicesima edizione. Le 21 strutture aderenti, pari al 61% del totale regionale, contano 1.403 posti letto (590 accreditati) e 1.906 ospiti, con 552.294 giornate di degenza. L’organico comprende 1.173 persone (954 dipendenti e 219 collaboratori), con un’incidenza femminile del 79%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

